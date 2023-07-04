Утверждения о том, что будет более сильное землетрясение, не соответствуют действительности - Центр сейсмологической службы

БАКУ /Trend/ - В Каспийском море после землетрясения магнитудой 5,7 было зафиксировано несколько афтершоков, что является нормальным.

Об этом сказала Trend начальник отдела информации Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Вусала Рафиггызы.

Она призвала общественность не беспокоиться и не верить дезинформации о возможности более сильного землетрясения. "Информация, распространяемая в социальных сетях, не имеет никаких оснований. Потому что нет точного прогноза землетрясения", - сказала она.

Отметим, что по данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, на Каспии произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Подземные толчки ощущались в некоторых районах страны, в том числе в городе Баку.