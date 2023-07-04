Очаг землетрясения находится на глубине 65 километров, ничего страшного в этом нету - директор сейсмослужбы

БАКУ /Trend/ - Очаг землетрясения находится на глубине 65 километров, ничего страшного в этом нету.

Об этом сказал во вторник Trend гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбан Йетирмишли.

По его словам, утверждения о том, что произойдет очередное землетрясение, являются слухами, которые некоторые люди распространяют в социальных сетях.

"Все это абсурдно. Есть и должны быть небольшие толчки, то есть афтершоки. Были сильные толчки, и приборы их зафиксировали. Но землетрясение магнитудой 5,5 вряд ли повторится. Но, может быть, произойдет ощутимое землетрясение до 3 баллов. А может и не произойдет.

Официально донесите до людей от моего имени, что они не должны верить никаким провокациям или слухам. Пусть идут и спокойно ложатся спать. Ничего страшного нету", - сказал он.

Отметим, что по данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, на Каспии произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Подземные толчки ощущались в некоторых районах страны, в том числе в городе Баку.