БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) проводит комплексную проверку дорожной инфраструктуры в связи с землетрясением, произошедшим в Каспийском море в ночь на вторник, передает Trend со ссылкой на пресс-службу АЖД.

"Сразу после землетрясения, произошедшего в Каспийском море 4 июля в 00:01, Комиссия по чрезвычайным ситуациям АЖД в течение всей ночи проводила технический осмотр всех объектов инфраструктуры, проверила состояние искусственных инженерных сооружений (мосты, переезды, тоннели и др). В настоящее время процесс продолжается.

В связи с проводимой технической диагностикой в ​​дорожной инфраструктуре частично снижена скорость движения поездов, в связи с этим могут наблюдаться частичные отклонения в расписании движения поездов", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что по данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, на Каспии произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Подземные толчки ощущались в некоторых районах страны, в том числе в городе Баку.