7 студентов Бакинской высшей школы нефти удостоились стипендии правительства Германии

БАКУ/Trend/ - 6 студентов и 1 выпускник Бакинской высшей школы нефти (SOCAR) стали победителями стипендиальной программы Германской службы академических обменов (DAAD). 4 из них обучались по специальности «Химическая инженерия», 3 – «Инженерия по автоматизации процессов».

В общей сложности 7 из 18 стипендиатов DAAD были студентами БВШН. Они были приняты в магистратуры различных инженерных специальностей.

Ниже приведен список студентов, которые будут обучаться со стипендией от DAAD:

1.Фидан Махмудова – Инженерия по автоматизации процессов

2. Сона Мехдизаде – Инженерия по автоматизации процессов

3. Ильгар Мамедов – Инженерия по автоматизации процессов

4. Айшен Зульфиева – Химическая инженерия

5. Афаг Хашимова – Химическая инженерия

6. Турал Абдулов – Химическая инженерия

7. Анар Бадалбейли – Химическая инженерия