7 студентов Бакинской высшей школы нефти удостоились стипендии правительства Германии

БАКУ/Trend/ - 6 студентов и 1 выпускник Бакинской высшей школы нефти (SOCAR) стали победителями стипендиальной программы Германской службы академических обменов (DAAD). 4 из них обучались по специальности «Химическая инженерия», 3 – «Инженерия по автоматизации процессов».
В общей сложности 7 из 18 стипендиатов DAAD были студентами БВШН. Они были приняты в магистратуры различных инженерных специальностей.
Ниже приведен список студентов, которые будут обучаться со стипендией от DAAD:
1.Фидан Махмудова – Инженерия по автоматизации процессов
2. Сона Мехдизаде – Инженерия по автоматизации процессов
3. Ильгар Мамедов – Инженерия по автоматизации процессов
4. Айшен Зульфиева – Химическая инженерия
5. Афаг Хашимова – Химическая инженерия
6. Турал Абдулов – Химическая инженерия
7. Анар Бадалбейли – Химическая инженерия