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Землетрясение в Азербайджане не вызвало никаких разрушений

Общество Материалы 4 июля 2023 11:26 (UTC +04:00)
Землетрясение в Азербайджане не вызвало никаких разрушений

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Землетрясение, произошедшее ночью в Азербайджане, не вызвало никаких разрушений.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в связи с произошедшим в Каспийском море землетрясением генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Йетирмишли.

По его словам, в связи с этим распространяется много недостоверной информации.

"Не верьте слухам. Вчерашний толчок не страшен. Эта волна находится очень глубоко и не может вызвать никаких осложнений", - отметил он.

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