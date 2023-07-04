Землетрясение в Азербайджане не вызвало никаких разрушений

БАКУ /Trend/ - Землетрясение, произошедшее ночью в Азербайджане, не вызвало никаких разрушений.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в связи с произошедшим в Каспийском море землетрясением генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Йетирмишли.

По его словам, в связи с этим распространяется много недостоверной информации.

"Не верьте слухам. Вчерашний толчок не страшен. Эта волна находится очень глубоко и не может вызвать никаких осложнений", - отметил он.