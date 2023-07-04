Подарок от «Азерхалча» ко дню рождения Месси (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Реализация шагов, направленных на развитие ненефтяного сектора азербайджанской экономики, повысили внимание, в том числе, и к одному из древнейших видов национального декоративно-прикладного искусства - ковроткачеству. В нашей стране реализуются целенаправленные меры по стимулированию производства и экспорта ковров и ковровых изделий, а также по их продвижению как в Азербайджане, так и за рубежом. Неслучайно продукция ОАО «Азерхалча» из тонкой шерсти и шелка заслуженно пользуется большой популярностью и спросом у истинных любителей ковров. Наши шелковые ковры местного производства ручной работы, сотканы из шекинского шелка, мистическая и завораживающая сила которого безгранична.

Шелковый ковер «Аждахалы» (Драконовый) произведенный ОАО «Азерхалча» украсил дом всемирно известного аргентинского футболиста Лионеля Месси, что в очередной раз доказывает, что азербайджанские ковры по всему миру покоряют сердца людей своей уникальностью и безграничной привлекательностью.

Ковры «Аждахалы» являются одним из наиболее распространенных образцов азербайджанской школы ковроткачества и имеют древнюю и богатую историю. В восточном мире «Дракон» - это узор, который символизирует защиту дома и домашнего очага от злых сил. Что касается композиционной трактовки ковра, то основная площадь ковра с изображением «Дракона» образована гармоничным распределением красного, иногда синего или коричневого цвета. Пересекающиеся линии и края окружены зубчатой листвой, покрытой большими пальметтами.

Через эти узоры на коврах передаются стилизованные изображения драконов. Хотя узоры и элементы существовали на Востоке с древних времен, первые «Драконовые» ковры появились во времена правления династии Сефевидов.

Отметим, что на дне рождения Лионеля Месси присутствовал азербайджанский бизнесмен Аднан Ахмедзаде, который и подарил имениннику азербайджанский ковер «Аждахалы» (Драконовый) производства ОАО «Азерхалча».