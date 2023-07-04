У Азербайджана нет сейсмологической карты, соответствующей современным стандартам - Гурбан Йетирмишли

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана нет сейсмологической карты, соответствующей современным стандартам.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в связи с произошедшим в Каспийском море землетрясением генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Йетирмишли.

Он сказал, что центр сделал предложение относительно составления новой карты.

"В Азербайджане подобная карта появилась в 1957 году. В настоящее время совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям ведутся работы по разработке новой карты", - отметил он.

Отметим, что минувшей ночью в Губе, Хачмазе, Шабране, Сиязани произошло землетрясение силой около 6 баллов, в Сумгайыте, на Абшеронском полуострове и близлежащих территориях - 5-4 балла, в Каспийском море, у берегов Азербайджана - 5,5 балла (на глубине 65 км). Разрушений и пострадавших нет.