При строительстве зданий в Азербайджане учитывают сейсмостойкость - Гурбан Йетирмишли

БАКУ /Trend/ - При строительстве зданий в Азербайджане учитывается сейсмостойкость в 8 баллов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в связи с произошедшим в Каспийском море землетрясением генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Йетирмишли.

Он отметил, что при строительстве зданий учитывается их сейсмостойкость. Азербайджан находится в сейсмической зоне, поэтому землетрясения в этом регионе - нормальное явление.

"В последнее время в Азербайджане ходят слухи о сильных землетрясениях. Кто сказал, что в Азербайджане не будет землетрясений? Они всегду могут произойти, так как Азербайджан находится в сейсмической зоне. Поэтому данный факт необходимо учитывать при строительстве зданий",- добавил он.

Отметим, что минувшей ночью в Губе, Хачмазе, Шабране, Сиязани произошло землетрясение силой около 6 баллов, в Сумгайыте, на Абшеронском полуострове и близлежащих территориях - 5-4 балла, в Каспийском море, у берегов Азербайджана - 5,5 балла.