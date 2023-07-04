Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках мер по обеспечению надежной охраны государственной границы и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, на территории службы пограничных отрядов "Гёйтепе" и "Горадиз" пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики предотвращен ввоз из Исламской Республики Иран в Азербайджан наркотических средств общим весом 21 килограмм 745 грамм.

Об этом во вторник сообщили Trend в Государственной пограничной службе Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что 2 июля в 03:05 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда "Гёйтепе", расположенной вблизи села Гаравулдаш Ярдымлинского района, был предотвращен ввоз в Азербайджанскую Республику 5 килограммов 870 граммов наркотических средств.

3 июля в 13:30 в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками пограничного отряда "Гёйтепе" на служебной территории пограничной заставы, расположенной вблизи села Юсифли Джалилабадского района, было обнаружено и изъято 10 килограммов 480 граммов наркотических средств.

4 июля в 00:45 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда "Горадиз", расположенной вблизи села Газахлар Физулинского района, в результате бдительности пограничного наряда был предотвращен ввоз из Ирана в Азербайджан 5 килограммов 395 граммов наркотических средств.

По указанным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.