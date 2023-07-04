UNEC стал первым в стране в рейтинге университетов мира QS!

БАКУ/Trend/ - Обнародован рейтинг университетов мира QS 2024 (QS World University Rankings 2024).

В рейтинге UNEC занял первое место в стране. UNEC еще больше укрепил свои прежние позиции среди университетов мира и входит в число 1001+ лучших университетов мира.

Следует отметить, что согласно принятой в 2018 году Стратегии развития «UNEC-100», стратегической целью университета является вхождение в ТОП500 университетов мира к 100-летию UNEC (2030 г.). Первой целью, поставленной в этом направлении, было вхождение UNEC в мировой рейтинг университетов QS, и в 2020 году UNEC впервые вошел в QS. Второй целью было стать первым в Азербайджане по QS, в 2023 году UNEC стал первым в стране.