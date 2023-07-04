Эксперт о возможности досрочного использования части пенсионного капитала

БАКУ /Trend/ - В ряде развитых стран возможно использование пенсионного капитала для других целей.

Об этом Trend сказал во вторник член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

По его словам, использование пенсионного капитала - регулярно обсуждаемый вопрос.

"На заседании Милли Меджлиса я представил предложения по использованию пенсионного капитала. В ряде развитых стран возможно использование пенсионного капитала для других целей. Предложение состоит в том, чтобы в Азербайджане так же была создана такая возможность. В частности, часть пенсионного капитала, например, треть общей накопительной суммы пенсии, было бы целесообразно использовать для ряда других целей до достижения пенсионного возраста гражданином, имеющим этот пенсионный капитал. Например, если пенсионный капитал гражданина составляет 60 тысяч манатов, то 20 тысяч манатов из них он мог бы использовать до достижения пенсионного возраста. Это может привести к более эффективному использованию пенсионного капитала, стимулированию граждан к официальной занятости. В этом случае граждане будут более заинтересованы в работе по трудовому договору", - сказал Байрамов.