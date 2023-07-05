МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с погодными условиями, наблюдаемыми в некоторых регионах страны, передает Trend со ссылкой на МЧС.

В обращении МЧС говорится:

«Наблюдаемые в настоящее время дождливые погодные условия в ряде горных и предгорных районов ожидаются и днем 5 июля, местами осадки будут интенсивными. Учитывая вышесказанное, а также угрозу селей и паводков, которые интенсивные дожди могут вызвать на некоторых горных реках, Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает граждан, проживающих или отдыхающих в этих регионах, соблюдать соответствующие правила безопасности. В целях защиты от селей и паводков рекомендуется держаться подальше от мест, где существует угроза наводнений, а при приближении опасности немедленно выбираться на высоты поблизости».

В случае возникновения опасности рекомендуется звонить по телефону горячей линии 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям, отмечается в обращении МЧС.