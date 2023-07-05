Назван объем пассажироперевозок в Азербайджане в январе-мае 2023 г.

БАКУ /Trend/ - Объем пассажироперевозок в Азербайджане в январе-мае 2023 года составил 742,8 миллиона человек, сообщает в среду Trend.

По данным Госкомстата, 87,1 процента человек были перевезены автомобильным транспортом, 12,4 процента - метро, а остальные - другими видами транспорта.

Кроме того, за указанный период автомобильным транспортом, имеющим наибольший удельный вес в общем объеме перевозок, перевезено 50,5 млн тонн грузов, 647,4 млн пассажиров, что составляет рост на 5% и 19,8% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 95,6% пассажиров воспользовались услугами автобусов, а 4,4% - такси.

Грузооборот вырос на 4,3 процента, а пассажирооборот - на 18,7 процента.