Джаз под открытым небом в Баку: музыканты Азербайджана, Грузии и Франции представили потрясающий концерт (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках международных "Бакинских летних дней джаза", организованных агентством Premier LTD при поддержке Центра Гейдара Алиева, прошел потрясающий концерт грузинских и французских джазовых музыкантов, а также юных азербайджанских пианистов, сообщает в четверг Trend.

Концерт состоялся в Парке Центра Гейдара Алиева, на нем выступили грузинский пианист, аранжировщик, профессор музыкального колледжа Беркли Георгий Микадзе вместе с музыкантами из Франции - Франсуа Мутэном (контрабас) и Рафаэлем Паннье (ударные инструменты), а также юные азербайджанские музыканты.

В первой части вечера состоялось выступление учащихся Детской школы искусств №2 имени Вагифа Мустафазаде – Исы Багирова, Амины Сафигулиевой, Лейлы Самедзаде, Марьям Мамедовой, Дерьи Гусейновой и Омара Гасанли. Юные музыканты разделили сцену с заслуженными артистами Азербайджана Вагифом Алиевым (ударные инструменты) и Русланом Гусейновым (бас-гитара).

По словам юных музыкантов, они с большой ответственностью готовились к концертной программе и счастливы выступить в рамках "Бакинских летних дней джаза".

Выпускница Детской школы искусств №2 имени Вагифа Мустафазаде Амина Сафигулиева в беседе с Trend отметила, что проведение "Бакинских летних дней джаза" служит пропаганде джазовой музыки.

"Мы все серьезно готовились к этому концерту, чтобы безукоризненно представить свою программу. После нас публика услышала исполнение известных музыкантов из Грузии и Франции, для меня огромная честь и большое счастье выступить с ними в рамках одного музыкального вечера. Отмечу, что исполнять джаз под открытым небом, видеть напротив сцены прекрасное здание Центра Гейдара Алиева придает огромное вдохновение", - подчеркнула 13-летняя пианистка.

10-летний пианист Омар Гасанли на концерте исполнил два произведения – "Караван" Дюка Эллингтона и Hound Dog из репертуара Элвиса Пресли.

"Каждое выступление - большая ответственность, ведь мы представляем школу, которая носит имя великого азербайджанского пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам Вагифа Мустафазаде. Я люблю азербайджанскую музыку и произведения наших композиторов. Благодаря таким мероприятиям, как "Бакинские летние дни джаза", больше слушателей знакомится с джазовой музыкой и творчеством музыкантов из разных стран мира", - отметил Омар Гасанли.

Ученица 7 класса школы искусств Марьям Мамедова не первый раз выступает перед большой зрительской аудиторией. "Я представила одно из моих любимых произведений – "Dreaming Sheherezadeh" Азизы Мустафазаде. Получаю огромное удовольствие, исполняя это сочинение. Мне также было интересно послушать выступление Георгия Микадзе и французских музыкантов, это другая музыкальная культура, я узнала много нового, а это всегда интересно", - отметила юная пианиста Марьям Мамедова.

Учащиеся Детской школы искусств №2 имени Вагифа Мустафазаде продемонстрировали свой талант, они исполнили композиции вдохновенно, эмоционально и увлеченно. Слушатели наградили их бурными аплодисментами.

Затем состоялось потрясающее выступление грузинского пианиста, аранжировщика, профессора музыкального колледжа Беркли Георгия Микадзе и французских музыкантов. Вниманию слушателей были представлены джазовые импровизации известных грузинских композиторов.

Георгий Микадзе родился в Тбилиси, сейчас проживает в США. На фортепьяно начал играть в возрасте пяти лет. В 12 лет у него состоялся первый сольный концерт в сопровождении симфонического оркестра. Спустя два года Микадзе начал сочинять музыку и вскоре пристрастился к джазу.

Его карьера стремительно пошла ввысь после создания собственного музыкального квартета. С ним он выступал на многих международных джазовых фестивалях, среди которых и фестиваль в Монтрё.

Концерт в Парке Центра Гейдара Алиева привлек внимание бакинских поклонников джаза и гостей нашего города. Вечер был наполнен музыкальными открытиями, прозвучавшая музыка одухотворяла и придавала яркие эмоции слушателям.

В интервью представителям СМИ Георгий Микадзе отметил, что проведение "Бакинских летних дней джаза" - прекрасная возможность для слушателей насладиться красивой музыкой.

"Для меня большая честь выступать в городе Баку, который я ранее посещал несколько раз. В Азербайджане живут мои друзья, однако это впервые, когда я буду именно выступать здесь. Азербайджан имеет большую музыкальную историю, связанную с джазом, отдельно хочу отметить творчество Вагифа Мустафазаде, его музыка сыграла важную роль и в моей жизни тоже. На концерте мы исполнили сочинения грузинских композиторов, среди которых Гия Канчели, его музыку из фильмов "Мимино" и "Кин-дза-дза!", - сказал Георгий Микадзе.

Отметим, что в рамках пятых "Бакинских летних дней джаза" (3-7 июля) выступают именитые музыканты из Азербайджана, Турции, Грузии, Кубы, Израиля, Франции и России. Концертные программы в рамках "Бакинских летних дней джаза" организуются как в залах, так и на открытых площадках, что делает их доступными для более широкой аудитории. Это служит главной цели "Бакинских летних дней джаза" - более широкому продвижению джазовой музыки.

Напомним, что 3 июля в Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие международных "Бакинских летних дней джаза". Было представлено два концерта. Турецкие музыканты - известный гитарист Ондер Фоджан, джазовая певица Мелтем Эге, а также Шенов Улькер (труба, флюгельгорн), Булут Гюлен (тромбон), Озан Муслуоглу (контрабас) и Серкан Алагёк (ударные) выступили в сопровождении Бакинского камерного оркестра. Далее выступил известный пианист, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Азербайджана Эльчин Ширинов с израильскими коллегами – Амиром Бреслером (ударные), Ореном Харди (контрабас) и Гиладом Хексельманом (гитара).

4 июля в Центре Гейдара Алиева состоялся фееричный концерт известного кубинского джазового пианиста, номинанта на премию "Грэмми" Альфредо Родригеса из команды корифея этого жанра Куинси Джонса в рамках мирового турне с трио – Мигель Хименес (басс-гитара) и Майкл Оливера (ударные).

Заключительный аккорд праздника джаза придется на выступление джазового оркестра имени Олега Лундстрема 7 июля. Впервые выступив в Баку в 2019 году, коллектив с тех пор завоевал симпатии наших слушателей, и порадует их своим творчеством и на этот раз. Концерт состоится в парке Центра Гейдара Алиева.

Вход на концерты в парковой зоне свободный.