БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 66 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 40, вторую - 7, три и более - 16, бустерную дозу после положительного результата теста - 3 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 967 610. Первую дозу вакцины получили 5 412 615, вторую - 4 884 127, три и более - 3 404 553, бустерную дозу после положительного положительного результата теста - 266 315 человек.