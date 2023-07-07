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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 7 июля 2023 00:26 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 66 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 40, вторую - 7, три и более - 16, бустерную дозу после положительного результата теста - 3 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 967 610. Первую дозу вакцины получили 5 412 615, вторую - 4 884 127, три и более - 3 404 553, бустерную дозу после положительного положительного результата теста - 266 315 человек.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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