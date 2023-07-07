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Азербайджанский атлет завоевал три золотые медали на ЧЕ

Общество Материалы 7 июля 2023 02:15 (UTC +04:00)
Азербайджанский атлет завоевал три золотые медали на ЧЕ

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БАКУ /Trend/ - Чемпионат Европы среди юношей и девушек 15 и 17 лет, проходящий столице Молдовы Кишиневе, продолжается.

Как передает Trend, в соревнованиях принимают участие 356 спортсменов (165 девушек и 191 юноша) примерно из 40 стран мира. Среди них также члены сборной Азербайджана.

Выступающий на чемпионате среди юношей 17 лет представитель Азербайджана Равин Алмамедов (73 кг) в подъеме с рывком 137 кг и в подъеме с толчком 162 кг завоевал золотую медаль.

Алмамедов, показавший результат в сумме 299 кг (137+162), также завоевал золотую медаль в итоговом зачете.

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