Сумгайытский суд приговорил армянских диверсантов к 11,5 годам лишения свободы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Зачитан приговор гражданам Армении, военнослужащим Овагимяну Арутюну Юриковичу и Казаряну Карену Ашотовичу, обвиняемым в нарушении государственной границы Азербайджана и совершении тяжких преступлений.

Как сообщает в пятницу Trend, в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям коллегия судей под председательством судьи Фахмина Гумбатова вернулась с совещания и огласила приговор.

Согласно приговору, Овагимян Арутюн Юрикович и Казарян Карен Ашотович были приговорены к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что в ходе предварительного следствия установлено, что 26 мая 2023 года около 19:00 граждане Армении - военнослужащие Овагимян Арутюн Юрикович и Казарян Карен Ашотович, намереваясь совершить терракт на территории Азербайджана незаконно пересекли охраняемую государственную границу Азербайджана, применив силу с использованием огнестрельного оружия в отношении военнослужащих Зангиланского пограничного отряда Государственной пограничной службы. Есть основательные подозрения полагать, что пронеся с собой огнестрельное оружие и боеприпасы, они открыли огонь по военнослужащим воинской части в селе Раздере Зангиланского района.

При задержании членов армянской диверсионной группы, пытавшихся скрыться, у Овагимяна Арутюна Юриковича были изъяты одно огнестрельное оружие марки "АКМ" и обойма с 10 патронами калибра 5,45 мм, являвшиеся орудием преступления.

Овагимяну Арутюну Юриковичу и Казаряну Карену Ашотовичу были предъявлены окончательные обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики совершенное или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

21 июня уголовное дело было направлено для рассмотрения в Суд по тяжким преступлениям.