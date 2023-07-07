Завтра в Баку будет до 38 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Объявлен прогноз погоды на 8 июля.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 33-38° тепла. Атмосферное давление упадет с 756 мм до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 35-45%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако в дневное время в некоторых горных районах могут быть небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Умеренный восточный ветер будет периодически усиливаться в отдельных областях.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 34-39° тепла, в горах ночью - 11-16° тепла, днем - 20-25° тепла.