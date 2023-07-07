В Азербайджане для участников Детского фестиваля искусств организован летний лагерь (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается второй этап Детского фестиваля искусств, организованного совместно по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева министерством культуры, министерством науки и образования Азербайджана и Центром Гейдара Алиева.

Как сообщает в пятницу Trend, для группы участников из западных районов страны, успешно завершивших первый этап в рамках фестиваля, сегодня на территории Гёйгёльского национального парка был организован летний лагерь.

Основной целью этого является эффективная организация досуга детей, обеспечение взаимодействия между участниками фестиваля, создание условий для более интересного и плодотворного проведения ими летних каникул.

В течение дня для детей будут проводиться интересные и занимательные игры, мастер-классы известных представителей искусства, экскурсии по культурно-историческим местам региона и интеллектуальные конкурсы.

Напомним, что второй этап крупнейшего в стране Детского фестиваля искусств, состоящего из трех туров по трем возрастным группам (6-9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет) в 22 номинациях, продлится до конца августа.

Финальный этап фестиваля пройдет в городе Баку в сентябре.

Основной целью проекта является, руководствуясь заветами общенационального лидера Гейдара Алиева о заботе о сферах культуры и молодежи, содействие работе по воспитанию детей в духе патриотизма, уважения к культуре, искусству, национальным традициям.