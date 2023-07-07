С завтрашнего дня в Азербайджане ожидаются сильный ветер и град

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с 10 утра до 11 вечера 10 июля 2023 года ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, а в некоторых местах - до 23-25 м/с.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе.

В районах Азербайджана со второй половины дня 8 июля до вечера 10 июля в некоторых северных и западных районах ожидаются периодически дожди, грозы. В основном в некоторых районах Гянджа-Газахского, Дашкесан-Гедабекского, Балакен-Шекинского районов осадки будут интенсивными, с вероятностью выпадения града.

Ожидается, что с 7 по 11 июля восточный ветер усилится местами до 15-20 м/с, в отдельных местах - до 23-25 м/с.

Есть вероятность повышения водности рек, на некоторых горных реках ожидаются сели и половодье.