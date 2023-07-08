Завтра в Баку и на Абшероне будет до 41 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 9 июля.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем - 35-39° тепла, местами до 41°.

В некоторых северных и западных районах страны временами возможны дожди и грозы, в отдельных местах осадки будут интенсивными, с вероятностью выпадения града. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Днем восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью - 21-26° тепла, днем - 35-40° тепла, местами до 42° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем - 23-28° тепла.