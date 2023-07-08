Финал Фестиваля детского творчества состоится в сентябре (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Второй - региональный этап Фестиваля детского творчества, организованного совместно Министерством культуры, Министерством науки и образования и Центром Гейдара Алиева, проходит с 3 июля.

Как сообщает Trend, региональный этап фестиваля, проводимого в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, проходит в 26 локациях в 14 городах 14 экономико-географических регионов страны.

В рамках фестиваля 7 июля на территории Гёйгёльского национального парка был организован летний лагерь для талантов, прошедших отбор на второй этап.

Основной целью является эффективная организация свободного времени детей, обеспечение нетворкинга между участниками фестиваля, создание условий для более интересного и продуктивного проведения ими летних каникул.

Во время лагеря для детей проводились интересные и веселые игры (футбол, гандбол, эстафеты и др.). Мастер-классы проводили тарист Сабухи Джафаров, ашуг Самира Алиева, исполнитель мугама Газанфар Аббасов, художник Юсиф Мирза, чтец Кямран Юнис и танцовщица Тамилла Алиева.

На фестиваль, проводимый в 21 номинации в трех возрастных группах (6-9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет), подали заявки до 27 тысяч участников из всех областей и городов Азербайджана. Первый этап фестиваля, проходивший в профессиональной и любительской категориях, охватывал период с апреля по июнь. Второй этап проходит в июле-августе. Победители этого этапа получат право на участие в финальном этапе.

Заключительный этап планируется провести в сентябре в Баку.

По итогам фестиваля город или район, принявший участие в наибольшем количестве номинаций и проявивший активность, получит право проведения фестиваля в следующем году.