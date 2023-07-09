Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на 10 июля в Азербайджане.

Как сообщили в воскресенье Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменно-облачной, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 29-34° тепла.

На пляжах Абшерона будет преобладать умеренный северо-западный ветер, местами усиливающийся. Как ожидается, температура воды в море на северных пляжах Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Зугульба составит 25-26° тепла, на южных пляжах - Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово - 27-28° тепла.

В северных и западных районах Азербайджана местами возможны кратковременные дожди, ливни, молнии, град. Ночью и утром в некоторых регионах возможен туман. Будет преобладать западный ветер, который временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью ожидается 20-25°, днем - 32-37° тепла, в горных районах ночью - 11-16°, днем - 22-27° тепла.