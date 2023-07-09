Вчера температура воздуха в Баку была на 6 градусов выше климатической нормы

БАКУ /Trend/ - 8 июля температура воздуха в Баку была на 6 градусов выше климатической нормы. Об этом сказала в воскресенье Trend директор Бюро прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Гульшад Мамедова.

Так, в Баку и на Абшеронском полуострове было 40 градусов тепла, в Нахчыванской Автономной Республике и равнинных районах - 35-40 градусов тепла, а в горных районах - до 32 градусов тепла. Жаркая погода сохранится и сегодня, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской Автономной Республике и равнинных районах ожидается на уровне 35-40 градусов, а в горных районах 28-33 градуса.

Она отметила, что 10 июля в стране будет дуть северо-западный ветер, местами усиливающийся. Температура воздуха понизится на 4-5 градусов по сравнению с предыдущими днями. В основном в северных и западных областях ожидаются дожди.

Максимальная температура воздуха составит 29-34 градуса тепла в Баку и на Абшеронском полуострове, в равнинных районах 32-37 градусов тепла, в горных районах 22-27 градусов тепла.