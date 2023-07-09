Группа сотрудников МИД Азербайджана совершила восхождение на «Пик Гейдара» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Группа сотрудников Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана в рамках «Года Гейдара Алиева» и по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева 8-9 июля совершила восхождение на «Пик Гейдара», расположенный на высоте 3 751 м. над уровнем моря на массиве Гызыл Гая Башдагского хребта Большого Кавказа.

Как сообщили Trend в управлении пресс-службы МИД, участники похода разбили лагерь у подножия массива Гызыл Гая, а на следующий день продолжили восхождение в полном составе по заранее определенному маршруту в сопровождении специальных проводников. Несмотря на сложный рельеф местности, команда с большим энтузиазмом и упорством продвигалась вперед, покорив вершину и отдалп дань светлой памяти общенационального лидера.

Затем участники восхождения сделали памятное фото на фоне баннера, посвященного 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.