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Группа сотрудников МИД Азербайджана совершила восхождение на «Пик Гейдара» (ФОТО)

Общество Материалы 9 июля 2023 19:39 (UTC +04:00)
Группа сотрудников МИД Азербайджана совершила восхождение на «Пик Гейдара» (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Группа сотрудников Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана в рамках «Года Гейдара Алиева» и по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева 8-9 июля совершила восхождение на «Пик Гейдара», расположенный на высоте 3 751 м. над уровнем моря на массиве Гызыл Гая Башдагского хребта Большого Кавказа.

Как сообщили Trend в управлении пресс-службы МИД, участники похода разбили лагерь у подножия массива Гызыл Гая, а на следующий день продолжили восхождение в полном составе по заранее определенному маршруту в сопровождении специальных проводников. Несмотря на сложный рельеф местности, команда с большим энтузиазмом и упорством продвигалась вперед, покорив вершину и отдалп дань светлой памяти общенационального лидера.

Затем участники восхождения сделали памятное фото на фоне баннера, посвященного 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Группа сотрудников МИД Азербайджана совершила восхождение на «Пик Гейдара» (ФОТО)
Группа сотрудников МИД Азербайджана совершила восхождение на «Пик Гейдара» (ФОТО)
Группа сотрудников МИД Азербайджана совершила восхождение на «Пик Гейдара» (ФОТО)
Группа сотрудников МИД Азербайджана совершила восхождение на «Пик Гейдара» (ФОТО)
Группа сотрудников МИД Азербайджана совершила восхождение на «Пик Гейдара» (ФОТО)
Группа сотрудников МИД Азербайджана совершила восхождение на «Пик Гейдара» (ФОТО)
Группа сотрудников МИД Азербайджана совершила восхождение на «Пик Гейдара» (ФОТО)
Группа сотрудников МИД Азербайджана совершила восхождение на «Пик Гейдара» (ФОТО)
Группа сотрудников МИД Азербайджана совершила восхождение на «Пик Гейдара» (ФОТО)
Группа сотрудников МИД Азербайджана совершила восхождение на «Пик Гейдара» (ФОТО)
Группа сотрудников МИД Азербайджана совершила восхождение на «Пик Гейдара» (ФОТО)
Группа сотрудников МИД Азербайджана совершила восхождение на «Пик Гейдара» (ФОТО)
Группа сотрудников МИД Азербайджана совершила восхождение на «Пик Гейдара» (ФОТО)
Группа сотрудников МИД Азербайджана совершила восхождение на «Пик Гейдара» (ФОТО)
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