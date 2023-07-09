БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 42 человека, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 24, вторую - 4, три и более - 13, бустерную дозу после положительного результата теста - 1 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 967 834. Первую дозу вакцины получили 5 412 722, вторую - 4 884 159, три и более - 3 404 620, бустерную дозу после положительного положительного результата теста - 266 333 человека.