Самолет рейса Баку-Нахчыван вернулся в аэропорт вылета

БАКУ /Trend/ - Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-2257 «Азербайджанских Авиалиний» по маршруту Баку-Нахчыван, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за неблагоприятных погодных условий (сильный боковой ветер) в районе аэропорта в Нахчыване, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Самолет в 01:45 совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Пассажиры данного рейса вылетели в Нахчыван в 05:10, после улучшения погодных условий в Нахчыване.

Отметим, что согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня (10 и 11 июля) на территории Нахчывана ожидается сильный ветер. В связи с этим, не исключается возможность повторения подобных ситуаций, когда рейсы могут быть задержаны или перенесены в целях обеспечения безопасности полетов.