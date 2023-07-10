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Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных землях Азербайджана на прошлой неделе

Общество Материалы 10 июля 2023 20:00 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных землях Азербайджана на прошлой неделе

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях на прошлой неделе.

Как сообщили Trend в агентстве, в ходе операций по разминированию, проведенных с 3 по 8 июля в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 2 противопехотные, 19 противотанковых мин и 39 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате 271,82 га территории были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию - юридическое лицо публичного права, действующее в области разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики. Агентство было создано в 2021 году на базе Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики.

Основная цель агентства — планировать, координировать и управлять всей деятельностью по разминированию и очистке территорий страны от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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