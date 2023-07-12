БАКУ /Trend/ - 12 июля в Азербайджане против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сделано 54 прививки.

Как сообщили в среду Trend в Оперативном штабе при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, на первом этапе введены 33 вакцины, на втором – 3, на третьем и следующих этапах вакцинации –16 вакцин, количество бустерных доз после положительного результата – 2.

На сегодняшний день в нашей стране против коронавируса использовано 13 миллионов 967 тысяч 914 вакцин. Количество вакцин, использованных для первой дозы – 5 миллионов 412 тысяч 770, на втором этапе вакцинации – 4 миллиона 884 тысячи 163, на третьем и следующих этапах – 3 миллиона 404 тысячи 645, количество бустерных доз после положительного результата – 266 тысяч 336.