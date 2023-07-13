Освобожден от должности руководитель аппарата Министерства образования Нахчывана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:05)

БАКУ /Trend/ - Руководитель аппарата Министерства образования Нахчыванской Автономной Республики Рашад Ализаде освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим подписан соотвествующий приказ.

Отметим, что ранее в Нахчыванской Автономной Республике были упразднены некоторые публичные юридические лица.

В соответствии с указом о мерах по совершенствованию управления в аграрной сфере в Нахчыванской Автономной Республике, публичное юридическое лицо "Нахчыванская продукция" и подведомственное Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики публичное юридическое лицо "Нахчыванский семеноводческий центр" упразднены. Их имущество передано Министерству сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики.

Кроме того, на базе Нахчыванского центра сельскохозяйственных лабораторий создано публичное юридическое лицо "Нахчыванский центр аграрных услуг". На базе ОАО "Нахчыванское аграрное производство, снабжение и поставки" Научно-производственного объединения "Араз" имени академика Гасана Алиева и Управления по семеноводству и охране растений создан Нахчыванский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени академика Гасана Алиева.