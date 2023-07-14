Омбудсмен Азербайджана наделяется новыми полномочиями

БАКУ /Trend/ - Уполномоченному по правам человека (омбудсмену) Азербайджанской Республики предоставляются новые полномочия.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О Конституционном суде", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Отметим, что вопрос, предусмотренный пунктом 4 части III статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики, связан с запросом о соответствии решений Верховного суда Азербайджанской Республики Конституции и законам Азербайджанской Республики в случаях, предусмотренных законом. Конституционный суд на основании запроса Президента Азербайджанской Республики, Милли Меджлиса, Кабинета Министров, Верховного Суда, прокуратуры, Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики решает вопрос о соответствии решений Верховного Суда Азербайджанской Республики Конституции и законам Азербайджанской Республики в случаях, предусмотренных законом.

Согласно действующему в настоящее время закону "О Конституционном суде", рассмотрение Конституционным судом запросов уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмена) по вопросу, предусмотренному пунктом 4 части III статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики, допускается в следующих случаях:

- если нормативный правовой акт, подлежащий применению, не применяется судом;

- при применении судом нормативного правового акта, который не подлежит исполнению;

- если нормативный правовой акт не был должным образом истолкован судом.

Согласно предложенной поправке к закону" О Конституционном суде " данная статья приводится в новой редакции. Таким образом, на запрос уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики по вопросу, предусмотренному пунктом 4 части III статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики о рассмотрении Конституционным судом решения Верховного Суда Азербайджанской Республики будет дан ответ в случаях, если это основано на нормативном правовом акте, не соответствующем Конституции или законам Азербайджанской Республики.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Напомним, что сегодня состоялось последнее заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса, на котором депутаты обсудили 19 вопросов.