Завтра в Азербайджане будет сильный ветер, ливень - Предупреждение

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с 16 июля до утра 17 июля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, иногда до 20-25 м/с.

Об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова, передает в пятницу Trend.

16-го числа, в основном утром и вечером, и 17-го ожидается дождь. В некоторых частях полуострова осадки, вероятно, примут интенсивный ливневый характер. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями опустится на 5-8°, 17 июля днем будет 22-27° тепла.

После нескольких дней умеренной погоды в районах Азербайджана, начиная с 16 до 18 июля на территории страны ожидается неустойчивая погода с проливными дождями.

В основном в Газах-Гянджинском, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Центрально-Аранском, Нагорно-Ширванском, Ленкоранско-Астаринском районах осадки будут интенсивными, возможны грозы, в высокогорьях - мокрый снег. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, в отдельных местах до 23-28 м/с. Ожидается увеличение водности рек, кратковременные половодья и сели на некоторых горных реках.