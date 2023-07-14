Выплачены июльские пенсии по регионам Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики подвел итоги июльской выплаты пенсий по республике.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, 7 июля по городам Баку и Сумгайыт, Абшеронскому району, а сегодня - по регионам Азербайджана были выплачены пенсии за июль, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.

Граждане могут обналичить пенсии посредством банковских карт в банкоматах соответствующих банков.

Отметим, что в рамках реализуемого нового пакета социальных реформ с начала 2023 года в очередной раз пособия и пенсии были увеличены (размер минимальной пенсии с 1 февраля увеличен с 240 до 280 манатов).

Также был увеличен предел критерия нуждаемости на 2023 год и доведен до 246 манатов, что привело к очередному увеличению сумм адресной социальной помощи.