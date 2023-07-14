Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с антиазербайджанскими высказываниями Армении

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с антиазербайджанскими высказываниями пресс-секретаря премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщили Trend в общине, в заявлении говорится:

"Правительство Армении посредством пресс-секретаря премьер-министра Армении еще раз озвучило заявление, демонстрирующее лицемерие в вопросах прав человека и вмешательство во внутренние дела Азербайджана.

Прежде всего, мы хотели бы напомнить, что правительство Армении насильственно изгнало азербайджанцев из этой страны на почве этнической ненависти, разрушило их культурное наследие и изменило названия мест. Правительство Армении всячески выступает против реализации права этих людей вернуться в свои дома и игнорирует призывы Общины Западного Азербайджана начать диалог на эту тему.

На фоне всего этого утверждение правительства Армении о наличии какой-то гуманитарной проблемы в Карабахском регионе Азербайджана, спекуляции на вопросе прав проживающих там армян и вмешательство во внутренние дела Азербайджанской Республики - не что иное, как лицемерие и территориальные претензии.

Шаг, который правительство Армении должно предпринять в вопросе прав человека, заключается в том, чтобы безоговорочно создать возможности для безопасного и достойного возвращения людей, изгнанных ею со своей территории. Мы требуем от правительства Армении прекратить деструктивные шаги и призываем начать диалог с Общиной Западного Азербайджана по вопросу реализации права на возвращение".

Напомним, что Община Западного Азербайджана, созданная в 1989 году, занимается защитой прав азербайджанцев, изгнанных из Армении.