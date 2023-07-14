В Азербайджане статистика по COVID-19 будет публиковаться один раз в неделю

БАКУ /Trend/ - Пандемия COVID-19 продолжается в Азербайджанской Республике уже четвертый год. С учетом международного опыта, начиная со следующей недели, статистический отчет по COVID-19 будет выпускаться один раз в неделю, в понедельник. В нем будут приводиться обобщенные данные за предшествующую неделю.

Как сообщает Trend, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения Азербайджана, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В заявлении указывается, что в дальнейшем, если возникнет такая необходимость, статистические отчеты по COVID-19 будут вновь публиковаться ежедневно.