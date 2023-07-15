Обнародован состав сборной Азербайджана на 31-й Всемирной летней Универсиаде

БАКУ /Trend/ - Обнародован состав мужской сборной Азербайджана по волейболу, которая примет участие в 31-й Всемирной летней Универсиаде в китайском городе Чэнду.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию волейбола, главный тренер Фарид Джалалов пригласил в сборную 12 игроков.

В состав национальной сборной вошли: нападающие - Юсиф Буньятов, Агиль Агазаде, Руслан Алиев, Джавид Азимов, Сянан Дуньямалыев, блокирующие - Али Рустамов, Фярда Дарьяев, Егор Никуленко, Рамазан Агабеков, разыгрывающий - Роман Гурский, либеро - Рашад Алиев и Фархат Дженкель.

31-я Всемирная летняя Универсиада будет проходить с 28 июля по 8 августа.