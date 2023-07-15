Прогноз погоды в Азербайджане на 16 июля

БАКУ /Trend/ - 16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно утром и вечером - дожди. Ближе к ночи в некоторых частях полуострова могут быть ливни, грозы. Время от времени будет дуть усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили в субботу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем-26-30° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

На пляжах Абшерона будет время от времени дуть усиливающийся северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26° тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 26-28° тепла.

Начиная с северных и западных районов, в некоторых местах периодически ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах ливни примут интенсивный характер, вероятен град. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Время от времени будет дуть усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-23° тепла, днем - 26-31° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 15-20° тепла.