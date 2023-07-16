БАКУ /Trend/ - По данным Национальной гидрометеорологической службы, по состоянию на 09:00 16 июля, на территории республики осадков, преимущественно, не наблюдается, однако в ряде мест выпали кратковременные дожди.

Как сообщили Trend в Гидрометслужбе, количество выпавших осадков составило до 3 миллиметров в Ордубаде, Халтане, Тертере и Бейлагане.

В Грызе и на Шахдаге наблюдался туман.

В Нафталане северо-западный ветер усилился до 18 метров в секунду, в Баку и на Абшероне - до 19 метров в секунду.

По данным станции на Нефтяных Камнях, высота волн в Каспийском море достигла 2 метров.

Максимальная температура воздуха 15 июля была на 2,5 градуса выше климатической нормы. Так, в Баку и на Абшероне воздух прогрелся до 37 градусов, в Нахчыванской Автономной Республике температура воздуха составила 37, в низменных районах - 38, в горных районах - до 28 градусов тепла.