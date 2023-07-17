Прогноз погоды в Азербайджане на 18 июля

БАКУ /Trend/ - 18 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня будет преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, температура воздуха ночью составит 16-20° тепла, днем - 25-29° тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы. В отдельных местах осадки будут носить ливневый характер, возможен град, а в высокогорных районах ночью выпадет снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах туман. Днем восточный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 17-21° тепла, днем - 25-30° тепла, в горах ночью - 7-12° тепла, днем - 12-17° тепла.