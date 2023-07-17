Проведена интеллектуальная игра, посвященная 100-летию Великого лидера Гейдара Алиева (R) (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 14 июля 2023 года, в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, состоялось интеллектуальное соревнование между сотрудниками Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета и Центрального Таможенного Госпиталя, организованное Управлением Медицинской Службы. В мероприятии приняли участие начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, генерал-майор медицинской службы Джейхун Мамедов, заместители начальника Управления Медицинской Службы Исмаил Эфендиев, Фарид Абилов, главный врач Центрального Таможенного Госпиталя Бахтияр Мусаев, начальник Финансового отдела Управления Медицинской Службы Арзу Гасанов и другие.

Выступивший на открытии мероприятия начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, генерал-майор медицинской службы Джейхун Мамедов отметил, что соревнование брейн-ринг проводится по инициативе Государственного Таможенного Комитета. Дж.Мамедов рассказал о серии мероприятий, организованных Управлением Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета в рамках объявления 2023 года – годом Великого лидера Гейдара Алиева. Во время своего выступления Дж.Мамедов отметил заслуги Великого лидера Гейдара Алиева как в развитии здравоохранения, так и в создании и развитии таможенной системы, подчеркнул, что сегодня Президент Ильхам Алиев с достоинством, успехом, настойчивостью и профессионализмом продолжает политику Общенационального лидера во всех сферах.

Затем был показан видеоролик, демонстрирующий мероприятия, проведенные Управлением Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета в связи со 100-летием Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В игре, проходившей в Центральном Таможенном Госпитале, соревновались команды «Шуша», «Хамса», «Бьющиеся сердца», «Шафкат» и «Хазина». В конкурсе вопросы первого тура были посвящены Великому лидеру Гейдару Алиеву, вопросы второго тура теме – «Гейдар Алиев и таможенная служба Азербайджана», а вопросы третьего тура были на общие темы. По итогам соревнования первое место заняла команда «Хамса», второе место – команда «Бьющиеся сердца», третье место – команда «Шуша». В завершение командам-победителям были вручены дипломы и подарки.