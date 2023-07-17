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«Veyseloglu» награжден сертификатом Программы развития ООН за поддержку гендерного равенства (R) (ФОТО)

Общество Материалы 17 июля 2023 15:52 (UTC +04:00)
«Veyseloglu» награжден сертификатом Программы развития ООН за поддержку гендерного равенства (R) (ФОТО)

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Группа Компаний Veyseloglu в знак солидарности с ООН взяла на себя обязательство расширять права и возможности женщин на рынке труда, на рабочих местах и ​​в обществе. Группа Компаний участвует в проекте ООН «Расширение экономических возможностей женщин на Южном Кавказе» с целью поддержки равенства в профессиональной жизни.

Представитель Группы Компаний приняла участие в тренинге, организованном для компаний, подписавших Принципы расширения прав и возможностей женщин в Азербайджане, с участием экспертов Программы развития ООН. На практических занятиях с участием до 20 представителей частных компаний были проведены дискуссии о принципах, наиболее принятых частными компаниями в Азербайджане.

На мероприятии Группе Kомпаний был вручен сертификат за инициативу в этом направлении.

«Принципы расширения прав и возможностей женщин представляют собой наибольшую поддержку, которую можно продемонстрировать на корпоративном уровне для достижения гендерного равенства, одной из ключевых целей в области устойчивого развития. Частные предприятия, которые принимают эти принципы, вносят свой вклад в Повестку дня на период до 2030 года, развивая методы, расширяющие права и возможности женщин», — Об этом сообщила программный директор Программы развития Лейла Фатхи.

«Как Группа Компаний мы солидарны с Организацией Объединенных Наций по гендерному равенству и считаем, что поддержка женщин необходима не только женщинам, но и бизнесу, экономике и обществу», — сказала Жаля Азизова, руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям Группы Компаний.

Группа Компаний Veyseloglu так же поддерживает женщин-фермеров, социальные инициативы, такие как «Сила женщин», реализуемые сетью маркетов OBA, входящим в группу, представляют собой социальные проекты, реализуемые с целью продвижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин на рабочем месте, рынке труда и общество. Группа Компаний придает особое значение проектам, направленным на обеспечение занятости уязвимых групп населения и женщин, ежегодно играет исключительную роль в обеспечении занятости сотен женщин, открывая новые рабочие места.

Группа компаний Veyseloglu представляет собой диверсифицированную группу FMCG (товары повседневного спроса), охватывающую различные области цепочки поставок, включая розничную торговлю, дистрибуцию, логистику и производство. Поддержка устойчивого развития – основная философия Группы Компаний Veyseloglu. Группа Компаний объявлена ​​одним из победителей престижного конкурса «Лучшие управляемые компании», организованного Deloitte, одной из ведущих мировых консалтинговых компаний, в 2022 и 2023 годах.

«Veyseloglu» награжден сертификатом Программы развития ООН за поддержку гендерного равенства (R) (ФОТО)
«Veyseloglu» награжден сертификатом Программы развития ООН за поддержку гендерного равенства (R) (ФОТО)
«Veyseloglu» награжден сертификатом Программы развития ООН за поддержку гендерного равенства (R) (ФОТО)
«Veyseloglu» награжден сертификатом Программы развития ООН за поддержку гендерного равенства (R) (ФОТО)
«Veyseloglu» награжден сертификатом Программы развития ООН за поддержку гендерного равенства (R) (ФОТО)
«Veyseloglu» награжден сертификатом Программы развития ООН за поддержку гендерного равенства (R) (ФОТО)
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