«Veyseloglu» награжден сертификатом Программы развития ООН за поддержку гендерного равенства (R) (ФОТО)

Группа Компаний Veyseloglu в знак солидарности с ООН взяла на себя обязательство расширять права и возможности женщин на рынке труда, на рабочих местах и ​​в обществе. Группа Компаний участвует в проекте ООН «Расширение экономических возможностей женщин на Южном Кавказе» с целью поддержки равенства в профессиональной жизни.

Представитель Группы Компаний приняла участие в тренинге, организованном для компаний, подписавших Принципы расширения прав и возможностей женщин в Азербайджане, с участием экспертов Программы развития ООН. На практических занятиях с участием до 20 представителей частных компаний были проведены дискуссии о принципах, наиболее принятых частными компаниями в Азербайджане.

На мероприятии Группе Kомпаний был вручен сертификат за инициативу в этом направлении.

«Принципы расширения прав и возможностей женщин представляют собой наибольшую поддержку, которую можно продемонстрировать на корпоративном уровне для достижения гендерного равенства, одной из ключевых целей в области устойчивого развития. Частные предприятия, которые принимают эти принципы, вносят свой вклад в Повестку дня на период до 2030 года, развивая методы, расширяющие права и возможности женщин», — Об этом сообщила программный директор Программы развития Лейла Фатхи.

«Как Группа Компаний мы солидарны с Организацией Объединенных Наций по гендерному равенству и считаем, что поддержка женщин необходима не только женщинам, но и бизнесу, экономике и обществу», — сказала Жаля Азизова, руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям Группы Компаний.

Группа Компаний Veyseloglu так же поддерживает женщин-фермеров, социальные инициативы, такие как «Сила женщин», реализуемые сетью маркетов OBA, входящим в группу, представляют собой социальные проекты, реализуемые с целью продвижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин на рабочем месте, рынке труда и общество. Группа Компаний придает особое значение проектам, направленным на обеспечение занятости уязвимых групп населения и женщин, ежегодно играет исключительную роль в обеспечении занятости сотен женщин, открывая новые рабочие места.

Группа компаний Veyseloglu представляет собой диверсифицированную группу FMCG (товары повседневного спроса), охватывающую различные области цепочки поставок, включая розничную торговлю, дистрибуцию, логистику и производство. Поддержка устойчивого развития – основная философия Группы Компаний Veyseloglu. Группа Компаний объявлена ​​одним из победителей престижного конкурса «Лучшие управляемые компании», организованного Deloitte, одной из ведущих мировых консалтинговых компаний, в 2022 и 2023 годах.