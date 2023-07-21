В село Дашалты планируется переселение 220 семей

БАКУ /Trend/ - В село Дашалты Шушинского района планируется переселение 220 семей.

Как сообщает в пятницу Trend, предстоящие работы в Дашалты охватывают территорию в 65 гектаров. В село планируется заселить 1 100 человек, для проживания которых будет построено 228 домов.

Кроме того, будут построены 9 двухэтажных многоквартирных домов, 66 двухэтажных блокированных домов (типа "таунхаус") и 153 двухэтажных индивидуальных дома. В Дашалты также планируется построить мечеть, Площадь флага, информационный центр, гостевой дом, мастерские народных промыслов, киоски по продаже продуктов питания, объекты общественного питания и торговли, выставочный зал, детский сад, административное здание, медпункт, почтовое отделение, клубно-общинный центр, отель, центр отдыха, зоны активного туризма и отдыха.