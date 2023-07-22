Освещение геноцида Ходжалы могло бы предотвратить множество трагедий - военный журналист из Литвы

БАКУ /Trend/ - Если бы мировые СМИ обратились к геноциду Ходжалы в 1992 году с должным вниманием, многих нынешних трагедий можно было бы избежать.

Об этом, как передает в субботу Trend, сказал журналистам литовский военный журналист Ричардас Лапайтис в рамках форума "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", проходящего в Шуше.

«В феврале 1992 года, когда произошел геноцид в Ходжалы, удивительным было то, что число иностранных журналистов, прибывших на место, чтобы осветить эту трагедию, можно было пересчитать по пальцам. Международные СМИ молчали. Если бы мировая пресса активно освещала те события, возможно, некоторых последующих трагедий, включая события в Украине и других местах, можно было бы избежать. Я пониманию, что шла очень сильная дезинформация со стороны армянских политиков. Они скрывали, что произошло в Ходжалы. И никто, даже американские СМИ туда не приехали, ни BBC, ни Reuters», — подчеркнул он.

По его словам, журналист, выбравший свою профессию, должен освещать события объективно.

«Низкий поклон всем, кто сейчас приехал сюда. 30 лет назад я мог только мечтать, как буду сидеть в Шуше и пить кофе, чай. Я всегда верил, что азербайджанцы смогут вернуться в этот город», — добавил Лапайтис.

Он также подчеркнул, что Шуша имеет особое значение для азербайджанцев. Для них это место является родным и святым – родиной мугама, величайших поэтов, писателей и мыслителей.

Отметим, что в Шуше по поручению Президента Ильхама Алиева проходит Шушинский глобальный форум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции" в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана.