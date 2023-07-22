БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 23 июля.

Как сообщили в субботу Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков.

Будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем – 32-37° тепла. Атмосферное давление опустится ниже нормы – с 759 до 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха снизится с 65-75 процентов ночью до 35-45 процентов днем.

В большинстве районов Азербайджана также будет преимущественно без осадков. Но днем в некоторых северных и западных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем – 35-40° тепла, в горах ночью – 11-16°, днем – 19-24° тепла.