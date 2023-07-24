В Учебно-хирургическую клинику Азербайджанского медицинского университета назначен директор

БАКУ/Trend/ - Соответствующим Решением Коллегии Министерства здравоохранения Азербайджана Джавид Назим оглы Пашаев назначен директором Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ).

В 2001-2007 годах Джавид Пашаев учился на лечебно-профилактическом факультете АМУ. В 2007-2008 годах прошел интернатуру в Клиническом медицинском центре по специальности «Анестезиология и реанимация».

В 2009-2010 годах Дж.Пашаев работал врачом-анестезиологом в Клинике Avrasiya, а в 2011-2014 годах анестезиологом-реаниматологом в Центральной больнице нефтяников. Далее он продолжил свою деятельность в должности заведующего отделением анестезиологии и реаниматологии АМУ (2014-2021 гг). В 2018-2021 годах работал ассистентом кафедры анестезиологии и реаниматологии АМУ, а в 2021-2022 годах заместителем главного врача, заведующим отделением анестезиологии и реаниматологии Бакинского центра здоровья.

В 2022-2023 годах Джавид Пашаев занимал должность первого заместителя директора по лечебной работе, исполняющего обязанности директора медицинского учреждения «Ени Клиника».

Сегодня новоназначенный директор Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета был представлен коллективу Клиники АМУ.

Отметим, что за добровольное участие в оказании медицинской помощи военнослужащим, раненым в Отечественной войне, а также за вклад в борьбу с пандемией COVID-19 Дж. Пашаев награжден «Почетным дипломом» и нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».