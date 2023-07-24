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Полицейский, спасший ребенка ценой собственной жизни, награжден медалью "За отвагу"

Общество Материалы 24 июля 2023 14:39 (UTC +04:00)
Полицейский, спасший ребенка ценой собственной жизни, награжден медалью "За отвагу"

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Вусала Гулиева медалью "За отвагу".

Как передает в понедельник Trend, согласно распоряжению, за спасение человеческой жизни при угрозе собственной старший сержант полиции Вусал Абульфаз оглу Гулиев награжден медалью "За отвагу" (посмертно).

Отметим, что 21 июля на берегу озера Узуноба в Нахчыване сержант полиции Гулиев Вусал Абульфаз оглу (1982 года рождения), отдыхавший с семьей в свободное от службы время, спас ребенка, который тонул в воде. Затем он снова бросился в воду, чтобы спасти мать ребенка (С.Асланлы), но утонул вместе с ней.

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