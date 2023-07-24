У министра науки и образования Азербайджана станет больше заместителей

БАКУ /Trend/ - У министра науки и образования Азербайджанской Республики станет больше заместителей.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в "Положение о Министерстве науки и образования".

Согласно действующему до сих пор положению, у министра науки и образования было три заместителя, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом Азербайджанской Республики.

Согласно новому Положению, у министра науки и образования будет четыре заместителя, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом Азербайджанской Республики.