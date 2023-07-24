Увеличены обязанности Министерства науки и образования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Увеличены обязанности Министерства науки и образования Азербайджанской Республики.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в новом "Положении о Министерстве науки и образования", которое было подтверждено подписанным сегодня указом Президента Ильхама Алиева.

Таким образом, в соответствии с направлениями деятельности, определенными Положением, в задачи министерства войдут:

- выполнение задач, вытекающих из нормотворческой деятельности в соответствующей области;

- участие в разработке государственных программ, стратегий, национальных планов действий, концепций по развитию соответствующей области и определении приоритетных направлений развития этой области, а также обеспечение реализации этих документов;

- принятие мер для выполнения обязательств по международным договорам в соответствующей области, за которые выступает Азербайджанская Республика;

- организация обмена студентами и преподавателями между научными учреждениями и организациями, учебными заведениями и зарубежными научными учреждениями и организациями, учебными заведениями;

- обеспечение интеграции национальной системы образования в мировую систему образования и создание условий и среды обучения, соответствующих международным стандартам;

- обеспечение реализации проектов различной направленности с целью повышения качества образования, усиления его научно-методического обеспечения и расширения охвата образования;

- обеспечение осуществления контроля за качеством образования и учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, а также за организацией образования в соответствии с соответствующими государственными стандартами;

- утверждение образовательных программ (куриккулумы), учебных планов (за исключением учебных планов для высших и средних специальных учебных заведений) и программ;

- внесение предложений по определению приема студентов в профессиональные, средние и высшие учебные заведения по соответствующим специальностям на каждый учебный год;

- дача заключений о ежегодном приеме в докторантуру и планах удержания докторантов, а также ходатайства о создании докторских программ (адъюнктов);

- решение вопросов, связанных с созданием магистратуры в высших учебных заведениях;

- обеспечение вовлечения детей дошкольного возраста в обязательное общее среднее образование и контроль за реализацией обязательного общего среднего образования;

- обеспечение открытого и одинаково доступного для всех образования;

- создание республиканской психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечение создания районных, городских психолого-медико-педагогических комиссий;

- контроль за обеспечением необходимой вспомогательной службы в учебном процессе лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также организации логопедической службы с целью оказания помощи обучающимся с нарушениями речи;

- обеспечение проведения предметных олимпиад, конкурсов и соревнований различного уровня и масштаба;

- обеспечение реализации мероприятий по выявлению и стимулированию продолжения образования обучающихся, обладающих особыми талантами, принятие мер по учреждению для них целевых и именных стипендий;

- согласие на проведение обучения в учебных заведениях на других языках на основе соответствующих государственных образовательных стандартов или образовательных программ, аккредитованных на международном уровне;

- обеспечение организации подготовительных классов и курсов в соответствии с образовательными программами для учащихся, плохо владеющих языком обучения;

- определение высших учебных заведений, в которых на уровне бакалавриата организуются подготовительные группы, на основе предложений государственных органов (учреждений) и частных высших учебных заведений, в подчинении которых находятся высшие учебные заведения;

- принятие мер по обеспечению реализации непрерывной Национальной рамки квалификации образования;

- обеспечение осуществления признания квалификаций иностранных государств, относящихся к высшему образованию, и выдачи документов о признании;

- проведение экзамена в целях оценки и признания знаний, умений, компетенций и опыта, полученных гражданами посредством неформальных и информальных форм профессионального образования и обеспечение выдачи им документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию;

- осуществление контроля за соблюдением педагогическим персоналом образовательных учреждений норм учебной нагрузки;

- внесение предложений по определению продолжительности учебного года;

- установление правил открытия новых образовательных программ (специальностей);

- определение требований к соответствию образовательной программы (специальности) при переходе с одной ступени или уровня образования на другую;

- в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях", дача заключения о выдаче лицензии на деятельность образовательных учреждений (за исключением государственных образовательных учреждений), обеспечение осуществления контроля за соблюдением условий выданной лицензии, направление представления в лицензирующий орган для приостановления и аннулирования лицензии при выявлении фактов несоблюдения лицензиатом условий лицензии;

- обеспечение осуществления научно-методического и учебно-методического руководства научными учреждениями и организациями, учебными заведениями;

- осуществление контроля за организацией профориентационной работы обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за исключением образовательных учреждений, находящихся в подчинении других государственных органов (учреждений);

- принятие решений об участии общеобразовательных учреждений в международных оценочных программах;

- обеспечение проведения аккредитации образовательных учреждений и выдачи им свидетельства об аккредитации;

- обеспечение реализации механизмов, способствующих созданию и развитию дошкольных образовательных учреждений;

- содействие, поддержание, создание и развитие частных и муниципальных образовательных учреждений, оказание им методической помощи в целях поддержки негосударственного сектора в сфере образования и развития конкурентной среды;

- утверждение уставов подведомственных образовательных учреждений, образовательных учреждений, находящихся в государственной собственности или предназначенных для создания в их подчинении на основе предложения юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, за исключением случаев, когда иное установлено Президентом Азербайджанской Республики, и высших учебных заведений, а также дача заключения на уставы муниципальных и частных образовательных учреждений;

- дача согласия на кандидатуру руководителя образовательного учреждения и его заместителя, учредителем (учредителями) которого являются иностранцы, лица без гражданства или иностранные юридические лица, в том числе иностранцы, лица без гражданства или иностранные юридические лица, более 51 процента уставного капитала или акций которых принадлежит иностранцам, лицам без гражданства или иностранным юридическим лицам;

- обеспечение в установленном порядке разработки, утверждения и издания учебников, учебных пособий и других учебно-методических пособий для образовательных учреждений;

- создание условий для эффективной организации, управления и развития научно-образовательной деятельности, обеспечения ее материально-технической базой, инфраструктурой, оборудованием, высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, информационными и другими необходимыми средствами;

- поддержка обеспечения доступа субъектов научной деятельности к научно-справочным информационным ресурсам;

- обеспечение осуществления планирования, прогнозирования, координации и оценки в соответствующей области (за исключением итоговой аттестации знаний обучающихся по общеобразовательным предметам в образовательных учреждениях, осуществляющих общее образование);

- осуществление обеспечения государственных дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений общеобразовательными и специальными учебниками, учебными пособиями, литературой, наглядными и техническими пособиями в целях обновления материально-технической и учебной базы;

- обеспечение учащихся подведомственных образовательных учреждений, находящихся на полном государственном обеспечении, едой, одеждой, обувью, предметами личной гигиены, мягким инвентарем, постельным бельем, учебниками, учебными принадлежностями, необходимым оборудованием и т.д.;

- обеспечение государственных образовательных учреждений (за исключением детских домов, находящихся в подчинении местных органов исполнительной власти) учебными, научными, научно-методическими, информационно-коммуникационными технологиями, цифровыми учебными ресурсами и другими техническими средствами;

- внесение предложений по стимулированию труда работников государственных научных учреждений и организаций, образовательных учреждений, в том числе по их награждению;

- обеспечение определения потребности подведомственных учреждений дошкольного, общего и профессионального образования в воспитателях (педагогических кадрах), а также осуществление кадрового обеспечения этих учреждений;

- создание условий для внедрения современных образовательных технологий и инноваций в организации учебной деятельности и учебно-воспитательного процесса в подведомственных образовательных учреждениях;

- обеспечение дополнительного образования педагогов, работающих в подведомственных образовательных учреждениях;

- обеспечение проведения диагностической оценки знаний и умений работников государственных общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений, занимающихся управленческой, образовательной и учебной деятельностью;

- обеспечение проведения сертификации педагогов государственных дошкольных и общеобразовательных учреждений (иных государственных образовательных учреждений в отношении воспитателей общего образования);

- внесение предложений по определению образцовых штатов и норм расходов государственных учебных заведений (за исключением учебных заведений с подушевым финансированием);

- разработка прогнозов требуемых средств государственного бюджета по подведомственным научным учреждениям и организациям, образовательным учреждениям, представление своих предложений по ним и обеспечение контроля за эффективным использованием выделяемых средств по назначению;

- внесение предложений по размеру расходов на обучение каждого обучающегося (ребенка, учащегося, студента, докторанта и т.д.) в целях финансирования государственной системы образования на каждый бюджетный год и финансовым нормативам;

- организация координации и направление деятельности органов управления образованием, научных учреждений и организаций, образовательных учреждений;

- координация научных исследований, проводимых в научных учреждениях и организациях, образовательных учреждениях, принятие мер по поддержке и поощрению научно-исследовательских работ;

- определение потребности в научных кадрах и в соответствии с этой потребностью внесение предложений по подготовке научных и научно-педагогических кадров на основе государственного заказа;

- внесение предложений по созданию благоприятного инвестиционного климата в соответствующей сфере;

- обеспечение принятия мер по организации обучения и научной деятельности граждан Азербайджанской Республики в высокорейтинговых зарубежных высших учебных заведениях и научно-образовательных центрах;

- обеспечение принятия мер по укреплению академического потенциала научных учреждений и организаций, высших учебных заведений;

- осуществление контроля за обеспечением обучающихся в государственных профессиональных учебных заведениях специальной рабочей формой одежды;

- установление правил этического поведения педагогов;

- обеспечение осуществления приема студентов в учреждения профессионального образования;

- обеспечение осуществления приема детей в подведомственные общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения, школьные подготовительные группы общеобразовательных учреждений, а также перевода и перемещения учащихся из класса в класс;

- принятие необходимых мер, связанных с организацией физкультурно-оздоровительной и профилактической работы в учреждениях образования, оказание поддержки участию детей, школьников и студентов в спортивных соревнованиях, туристских шествиях, их техническом и художественном творчестве и других мероприятиях;

- проведение на высоком уровне занятий по физической культуре и спорту, обеспечение необходимой физической подготовки допризывной молодежи и призывников к военной службе в соответствии с учебными планами и образовательными стандартами, а также принятие мер по созданию условий для выполнения обучающимися установленных спортивных нормативов;

- сбор, анализ статистических данных и отчетов в соответствующей области и представление их результатов в соответствующие органы;

- принятие необходимых мер по охране государственной тайны и режима секретности, а также предпринимание мер безопасности в соответствии с направлениями деятельности;

- обеспечение подключения и использования образовательных учреждений к "Централизованной информационной системе образования";

- принятие мер по совершенствованию структуры и деятельности министерства;

- координация работ учреждений, входящих в структуру министерства, и подведомственных учреждений, не входящих в его структуру, осуществление контроля за их деятельностью;

- обеспечение информирования населения о своей деятельности, создание интернет-сайта, размещение на этом сайте имеющейся и подлежащей раскрытию общественной информации, перечень которой установлен законом, и постоянное обновление этой информации;

- рассмотрение обращений, поступающих в связи с деятельностью министерства, в соответствии с законами Азербайджанской Республики “Об обращениях граждан”, “Об административном производстве” и “ О получении информации ” и принимать меры в установленном законом порядке;

- обеспечение реализации прав и свобод человека и гражданина по вопросам, относящимся к направлениям деятельности, предотвращение их нарушения;

- организация ведения делопроизводства и архивного дела в министерстве;

- обобщение поступивших в министерство предложений и принятие соответствующих мер;

- выполнение иных обязанностей, установленных актами Президента Азербайджанской Республики.

Отметим, что согласно ранее действовавшему Положению, в основные задачи министерства входило:

- участие в формировании единой государственной политики в области образования и осуществление этой политики;

- обеспечение развития системы образования в Азербайджанской Республике по определенным направлениям;

- осуществление государственного регулирования в сфере образования, обеспечение государственного контроля качества образования;

- достижение равных возможностей в образовании с целью защиты конституционных прав граждан на получение образования;

- осуществление научного, учебно-методического руководства всеми учебными заведениями независимо от их форм собственности и организационно-правовой формы;

- обеспечение информирования населения о своей деятельности, создание интернет-сайта, размещение на этом сайте общественной информации, перечень которой определяется законодательством и подлежит разглашению, и постоянное обновление этой информации;

- выполнение иных обязанностей, возложенных на Министерство законодательством Азербайджанской Республики.