Бакинский филиал Московского государственного университета объявляет прием на должность заведующего учебно-методическим отделом

БАКУ/Trend/ - Бакинский филиал Московского государственного университета (МГУ) имени М.В.Ломоносова объявляет прием на должность заведующего учебно-методическим отделом.

Об этом Trend сообщили в Бакинском филиале МГУ.

Обязанности и условия:

• Организация учебно-методической работы на факультетах и кафедрах высшего учебного заведения;

• Координация всех работ по созданию и совершенствованию учебных планов и программ высшего учебного заведения;

• Определение основ принципов распределения учебной нагрузки в рамках соответствующего законодательства;

• Контроль за распределением курсовых нагрузок по кафедрам и их правильным выполнением;

• Участие в решении всех вопросов, связанных с учебно-методической работой, и внесение эффективных предложений;

• Организация учебных работ на факультетах и кафедрах высшего учебного заведения, отдача поручений факультетам по учебной нагрузке и контроль за подготовкой на их основе рабочих учебных планов;

• Организация процесса определения профессорско-преподавательского состава и вспомогательного штата на кафедрах (лаборантов и заведующих кафедрами);

• Обеспечение подготовки и отправки по назначению всех статистических данных, касающихся образования;

• Координация и руководство деятельностью сотрудников учебно-методического отдела;

• Организация надлежащего уровня проведения занятий согласно учебному плану студентов;

• Контроль за проведением курсов, экзаменов и зачетов студентов, списанием академической задолженности, организацией и проведением консультационных часов;

• Контроль за студенческой посещаемостью, участие в решении всех вопросов, связанных с образованием, воспитанием и наукой;

• График работы: 6 дней;

• Время работы: будние – 09:00-17:00; суббота – 09:00-15:00

• Обеспечивается транспортным сервисом;

• Высокая зарплата;

• Территория: поселок Ходжасен.

Требования к кандидату:

• Образование: высшее, ученая степень и ученое звание;

• Опыт: не менее 5 лет научно-педагогического опыта;

• Возраст: 35–55 лет;

• Программы: MS Office (навыки самостоятельной работы);

• Знание языков: должен в совершенстве знать правила грамматики азербайджанского и русского языков;

• Знание основ учебного процесса;

• Знание нормативных документов и положений по учебной и учебно-методической работе;

• Знание соответствующих законов, решений, приказов, поручений и распоряжений;

• Знание структуры, содержания и правил применения учебных планов и программ.

Заинтересовавшиеся специалисты могут до 15 августа 2023 года направить свои CV на адрес [email protected] с указанием названия вакансии в теме письма.