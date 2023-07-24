Главный редактор газеты "Хюрриет" арестован на 1 месяц

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана продолжает принимать меры по недопущению размещения запрещенной законодательством информации в информационных интернет-ресурсах и обеспечению информационной безопасности, сообщили в понедельник Trend в генпрокуратуре.

В Генеральной прокуратуре во внесудебном производстве по факту размещения информации, запрещенной к распространению, на информационном интернет-ресурсе в нарушение требований Закона Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации" проведено расследование в отношении главного редактоа газеты "Хюрриет" Мамедоа Вугара Тофик оглы и Мамедова Эльнура Теймур оглы.

В связи с выявленными нарушениями в отношении обоих лиц возбуждено уголовное дело об административном правонарушении по статье 388-1.1.1 Кодекса об административных проступках (размещение сведений, запрещенных к распространению, в информационном интернет-ресурсе или информационно-телекоммуникационной сети, а также непрепятствование размещению таких сведений), а собранные материалы направлены в соответствующий суд для рассмотрения.

По решению суда Вугар Мамедов и Эльнур Мамедов были арестованы в административном порядке на 1 месяц.